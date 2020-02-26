Жертву московских квартирных мошенников ищут в Псковской области

08:56, 26 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области разыскивается Вольтер Станислав и его мама Надежда Дмитриевна Кряжникова. Они вынуждены были в 2015 году переехать из Москвы, став жертвами квартирных мошенников, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры программы «Жди меня» в регионе.

Заявку о поиске в адрес телепроекта прислал Евгений Якушев, друг Станислава.

«Последний раз с ним общался по телефону в марте 2019 года, после этого связь с ним потеряна, на телефонные звонки он не отвечает», - рассказал заявитель.

Друзья встречались в 2016 году. Тогда Станислав проживал в Пскове. Но позже он с мамой перебрался в село Качаново Палкинского района. «Станислав так же как и его мать страдает психическим заболеванием, периодически лечился в психиатрических больницах», - поделился автор заявки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Станислава или его матери, сообщите волонтерам проекта – pskovnews@mail.ru.

На этот же адрес можно направить свою заявку для размещения в программе «Жди меня».