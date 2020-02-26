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Общество

Эксперты подсчитали стоимость масленичных блинов в Псковской области

Эксперты выяснили стоимость килограмма блинов в Псковской области. Исследования проводили аналитики IT-компании «Эвотор», пишет РИА Новости.

В килограмм входит примерно 20 блинов, псковичам это количество блинчиков обойдется в среднем в 53 рубля, в Санкт-Петербурге – 66 рублей. Такая же цена в Новосибирской области. Чуть дешевле в Пермском крае – 52 рубля, а в Оренбургской и Волгоградской областях – 50 рублей.

Дешевле всего килограмм блинов обойдется в Алтайском крае – 45 рублей, а дороже всего на Чукотке – 123 рубля. В среднем по стране себестоимость 20 блинов составила 62 рубля или 3 рубля за один блинчик.

Для подсчета средней стоимости блинов использовали стоимость продуктов: 500 мл молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 4 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки растительного масла.

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