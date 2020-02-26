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Общество

Названы сильнейшие отделы судебных приставов Псковской области

В Псковской области названы сильнейшие структурные подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по региону за 2019 год. Их руководителям вручены кубки, дипломы и переходящие вымпелы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Награды вручил главный судебный пристав области Сергей Колесников в ходе заседания коллегии.

Первое место в смотре-конкурсе занял отдел судебных приставов Невельского и Усвятского районов, второе место – отдел судебных приставов Гдовского района, третье место – отдел судебных приставов Струго-Красненского и Плюсского районов.

Кроме того, «За лучшую организацию исполнительного производства» отмечен отдел судебных приставов Дновского и Дедовического районов, «За лучшую организацию дознания» - отдел судебных приставов Невельского и Усвятского районов, «За лучшую организацию обеспечения установленного порядка деятельности судов» - специализированный отдел по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Пскова и Псковского района.

На коллегии были подведены итоги работы. Прозвучало, в частности, что судебные приставы области собрали 2,7 млрд рублей в 2019 году. 

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