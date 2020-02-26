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Общество

В России предлагают ввести бессрочную льготу для детей-сирот при поступлении в вуз

Депутаты «Единой России» разработали законопроект, касающийся льгот для детей-сирот при поступлении в вузы. Его планируют принять до 2021 года, когда перестанут действовать имеющиеся сейчас льготы, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии. Льготы планируют ввести на бессрочной основе.

«Главной задачей законопроекта является закрепление мер социальной справедливости и предоставление детям-сиротам права на получение высшего образования за счет средств бюджета», – заявил один из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы Алексей Кобилев.

На данный момент 10% от общего количества бюджетных мест квотировано для детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и людей, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Для поступления на бюджетные места в вуз данным категориям граждан необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов. Эти льготы, пока не принят новый закон, действительны до 1 января 2021 года.

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