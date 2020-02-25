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По Псковской области идёт волна телефонного мошенничества

Жители Великих Лук, Дедовичей, Порхова, Псковского района за последние несколько дней стали жертвами телефонных мошенников, которые звонят жертвам, и представившись сотрудником банка или работодателем, снимают деньги со счетов. Чаще всего жертвам сообщают об уязвимости их банковских карт или банковского интеренет-сервиса, и под предлогом помощи в её устранении получают информацию о держателе карты, ее реквизитах. Также для выманивания банковских данных и совершения кражи со счетов жертв преступники могут предложить «выгодный кредит» или работу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За последние сутки мошенники выманили около 200 тысяч рублей.

Полиция предостерегает жителей региона от излишней доверчивости при звонках с неизвестных номеров. Нельзя никому сообщать ПИН-код карты или цифры с обратной стороны кредитки, а также коды безопасности, которые автоматически генерируются и присылаются банком при некоторых транзакциях.

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