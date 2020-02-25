Псковичку за фиктивную регистрацию граждан Азербайджана оштрафовали на 10 тысяч рублей

12:16, 26 февраля 2020, ПАИ

Жительницу Пскова оштрафовали на 10 тысяч рублей за незаконную регистрацию граждан Азербайджана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Прокуратуре города Пскова.

24-летняя местная жительница в сентябре прошлого года, находясь в МФЦ, умышленно внесла ложные данные о месте пребывания трех иностранных граждан. В частности, девушка указала, что данные граждане будут проживать по месту ее регистрации. В действительности, она не намеревалась предоставлять жилье иностранцам.

Было возбуждено уголовное дело, по результатам которого местная жительница была признана виновной. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.