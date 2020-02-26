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Общество

Псковский курсант одержал победу в конкурсе среди студентов России и Белоруссии

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Псковские курсанты стали победителями и призерами в научном конкурсе среди учащихся вузов России и Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

В номинации «История уголовно-исполнительной системы России» одержал победу курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Никита Елкин с научным исследованием «Альтернативные виды наказаний в работе международных пенитенциарных конгрессов XIX – начала XX века». В этой же номинации 3 место занял псковский курсант Иван Радченко, представив работу, посвященную альтернативным лишению свободы видам наказаний в трудах отечественных теоретиков права 19 века.

Итоги ежегодного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов, студентов и слушателей в 2019/20 учебном году подвели в Кузбасском институте ФСИН России.

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