Полномочиями по проведению всероссийской переписи планируют наделить муниципалитеты Псковской области

13:06, 26 февраля 2020, ПАИ

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рассмотрели законопроект о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями России, переданными органам исполнительной власти Псковской области, по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, члены комитета рекомендовали принять законопроект на ближайшей сессии в первом чтении.

В ходе обсуждения выяснилось, что к законопроекту, разработанному управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области, у Псковстата и прокуратуры региона возникли вопросы – надзорный орган дал отрицательное заключение на проект документа.

По просьбе председателя бюджетного комитета Бориса Полозова автор законопроекта Елена Тимашова пояснила, что к документу уже подготовлена таблица поправок.

«Большинство замечаний поправок снимается, но одна существенная норма по-прежнему не соответствует федеральному законодательству», - озвучил позицию надзорного органа помощник прокурора области Андрей Яковлев.

В связи с тем, что всероссийская перепись будет проходить в октябре и у разработчиков законопроекта есть время на плановую доработку, депутаты рекомендовали принять его на ближайшей сессии в первом чтении.