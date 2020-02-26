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Недостоверные сведения о размере доходов предоставили псковские чиновники

Многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства муниципальными служащими администрации Пскова выявила городская прокуратура, сообщили Псковскому агентству информации в надзорном органе.

Отмечается, что нарушения связаны с предоставлением недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Так, шесть городских чиновников предоставили недостоверные сведения о размере дохода, полученного ими в отчетном периоде.

Прокуратура города внесла в адрес главы администрации Пскова представление, которое признали обоснованным — изложенные факты подтвердились.

В прокуратуре добавили, что с чиновниками провели совещание, на котором указали на необходимость соблюдения федерального законодательства о противодействии коррупции. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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