Изменения в госпрограммы Псковской области согласовал бюджетный комитет регионального парламента

14:01, 26 февраля 2020, ПАИ

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания согласовали изменения, которые вносятся в различные действующие государственные программы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В частности, информацию об изменениях в госпрограмму «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» парламентариям представил заместитель руководителя аппарата администрации области Дмитрий Иванов. Он пояснил, что продлевается срок действия программы, а по сравнению с действующей версией объём финансирования увеличен на 6%.

Члены комитета согласовали предложенные изменения. Депутаты также рекомендовали внести изменения и в другие действующие госпрограммы. Финансирование мероприятий по развитию лесного хозяйства увеличивается на 31 млн рублей – средства поступают в регион из федерального бюджета. Государственная программа Псковской области «Содействие занятости населения» прирастает на 180 млн рублей.

Изменения в программу «Развитие сельского хозяйства Псковской области» связаны не с объёмом финансирования, а с направлениями распределения средств. Как пояснил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, федеральное правительство устанавливает компенсирующие и стимулирующие субсидии аграриям. Кроме того, в региональной госпрограмме, появляется новая подпрограмма, направленная на поддержку малых форм хозяйствования.

В ходе обсуждения депутат Юрий Павлинов поинтересовался, готовы ли муниципальные образования к реализации программы по борьбе с борщевиком. «Раньше районам было сложно войти в эту программу, а нам контролировать. Теперь программу упростили. Мы возвращаем муниципалитетам 90% от их затрат», - ответил на вопрос парламентария руководитель профильного органа исполнительной власти.

Вопрос председателя комитета Бориса Полозова касался целевых индикаторов выполнения государственной программы. «В прошлом году достигнутый индекс производства по сельскому хозяйству был 118, а на этот год вы планируете только 101. Почему?» - поинтересовался он.

По словам председателя комитета по сельскому хозяйству, такие цифры связаны со спецификой аграрной отрасли. «Мы немного перестраховываемся, а вдруг будут неблагоприятные погодные условия. В прошлом году погода была идеальной для растениеводства», - пояснил Николай Романов.

В рамках обсуждения вопросов сельского хозяйства речь зашла о программе по развитию рыбохозяйственного комплекса. Заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Татьяна Козина сообщила о намерении сделать эту программу составной частью госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» в связи со значительным уменьшением финансирования. Концептуально депутаты поддержали это предложение, обратив внимание на необходимость соблюдения предусмотренной законодательством процедуры.