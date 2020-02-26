В России увеличилось количество поддельных банкнот

13:35, 26 февраля 2020, ПАИ

За 2019 год в России выросло количество преступлений, связанных с изготовлением или распространением фальшивых денег. На 7,4% увеличилось количество поддельных банкнот, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

Отмечен рост и количества подделок, при которых использовались фальшивые банкноты крупных номиналов.

Подделками чаще всего являлись пятитысячные купюры – около 30 тысяч поддельных банкнот, тысячные купюры – около 9 тысяч подделок, двухтысячные – около 3 тысяч подделок.

Встречались подделки и иностранной валюты. Самой подделываемой валютой в России является доллар США. В 2019 году было обнаружено более полутора тысяч поддельных долларовых купюр.