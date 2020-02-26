Ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете поддержал социальный комитет Псковского облсобрания

14:16, 26 февраля 2020, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов поддержал проект федерального закона об ужесточении административного наказания для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Повышенный размер штрафа за размещение в Сети незаконной информации о наркотических и психотропных средствах содержится в проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заключения на проект закона озвучили юристы. Начальник правового управления областного администрации Наталья Волкова отметила, что полностью поддерживает проект закона.

«Правовое управление Собрания считает, что такой проект закона имеет место на жизнь и предлагает его поддержать», - добавила руководитель юридической службы регионального парламента Любовь Цибулькина.

Согласно пояснительной записке, на 1 января 2019 года по данным комитета по здравоохранению Псковской области в регионе зарегистрировано 633 больных наркоманией (в 2017 году – 764 больных, в 2016 году – 812 больных, в 2015 году – 816 больных, в 2014 году – 784 больных).

Члены социального комитета единогласно проголосовали в поддержку документа. Также парламентарии рассмотрели вопросы о внесении изменений в государственную программу Псковской области «Содействие занятости населения» и об отчёте комитета за работу в прошедшем году.