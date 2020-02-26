Архитектурная среда: Про послание президента, градостроительный совет и старую Изборскую дорогу

13:51, 26 февраля 2020, ПАИ

Чем отличается настоящий архитектор от любителя чертить на бумаге и делиться своими «изысканиями» в социальных сетях? Ответ прост - любовью к пешим прогулкам по городам, в которых будут реализованы проекты, и уважением к их истории, к их жителям. В этом убежден наш Дежурный по среде Владимир Шуляковский.

Подробнее об этом прямо сейчас.

Для начала приведу цитату – выдержку из послания президента В.В.Путина Федеральному собранию от 1 декабря 2016-го года: «…не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми…поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни. К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно, и, когда так происходит, действительно хочется спросить: «Вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?»

А теперь скажите, дорогие земляки-скобари, кого-нибудь из вас спросили – как, по вашему мнению, должна выглядеть главная площадь города? Или как вы представляете себе будущее кинотеатра «Октябрь? А про «Электрон» - может быть, там задумка хорошая, но почему втихаря? Почему всё в городе происходит сюрпризом? Получаем грубейшие градостроительные ошибки.

На протяжении последних лет в городе сложилась и укоренилась такая практика – руководство не считают нужным не только советоваться с людьми, но даже просто информировать народ Пскова о своих планах по изменению среды обитания, а горожане в свою очередь встречают в штыки любые начинания, даже самые благие. Решения принимаются именно «кулуарно, в служебных кабинетах», что закономерно ведёт к росту взаимного недоверия.

Я далёк от мысли, что по всем техническим вопросам реконструкции города нужно устраивать всенародные референдумы. Есть известные, цивилизованные формы организации проектно-строительного процесса, позволяющие учитывать мнение горожан. Во всём мире проектирование общественно значимых городских пространств производится на основе архитектурных конкурсов с широким обсуждением их результатов. Это позволяет добиться наиболее выразительных архитектурных решений, а также получить поддержку населения. И, что немаловажно, рационально использовать материальные ресурсы, направить денежные потоки на выполнение оптимальных решений. Для молодых архитекторов конкурс – это способ показать себя, утвердиться в профессии. Такая практика используется давно и повсеместно – но только не у нас в городе.

Другим инструментом принятия взвешенных решений по преобразованию городской среды является Градостроительный совет - орган, состоящий из специалистов в области градоустройства и представителей населения. Градсовет должен давать проектным предложениям профессиональную оценку. При этом естественным образом происходит информирование населения. В нашем городе Совет формально, на бумаге, существует, и его никто не отменял. Просто он не работает - потому что не собирался уже много лет.

Сложившаяся ситуация прямо противоречит заявленной цели создания и укрепления гражданского общества. В городе внедряется совсем уже удивительная практика – появляются безымянные проекты, выполненные анонимными архитекторами - без всяких советов и обсуждений.

Пример тому – выполненное недавно благоустройство территории, расположенной между Анастасиевской часовней и Домом Батова. Если спустится с моста и прогуляться по территории – можно увидеть много удивительного. Тротуары, упирающиеся в глухие стены. Входы в здание, до которых можно добраться только по газонам. Затейливые дорожки, ведущие неизвестно куда. Ну и конечно же забор, который должен появиться здесь согласно проекту. Кто автор-архитектор этой планировочной идеи – неизвестно, чем он руководствовался – непонятно. А между тем, в этом месте когда-то проходила историческая Изборская дорога. Казалось бы – вот он, отправной мотив для архитектурного творчества – воссоздать кусочек исторической дороги, который связал бы в ансамбль наши известные памятники –дом Батова и часовню. Идею воссоздания фрагментов исторической среды на основе существующих памятников, объединённых соответствующим благоустройством, выдвигал наш известный архитектор-реставратор Юрий Павлович Спегальский. Автор проекта благоустройства либо не догадывается о том, что был такой знаменитый наш предшественник, либо просто не считает Спегальского для себя авторитетом.

Не только я, но и многие коллеги-архитекторы озабочены сложившейся практикой городского строительства.

Дорогие руководители – городские и областные, светские и духовные! Постоянно проживающие в Пскове и приехавшие сюда! Пожалуйста, не забывайте о том, что в городе Пскове есть народ города Пскова, которому не всё равно, каким будет наш любимый город. Давайте объединим наши усилия в деле создания благоприятной, современной и комфортной городской среды, отвечающей потребностям населения. К чему, собственно, и призывает нас наш президент.