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Общество

Псковичи направят Михаилу Мишустину обращение по совершенствованию законодательства в части обеспечения лекарствами льготников

Комитет по труду и социальной политике рекомендовал на сессии регионального парламента, которая состоится 27 февраля, поддержать обращение Псковского областного Собрания депутатов к председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросу совершенствования федерального законодательства в части лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.

Текст обращения подготовили по итогам деятельности рабочей группы с участием депутатов и специалистов комитета по здравоохранению Псковской области.

Депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова напомнила коллегам, что на прошлом заседании социального комитета парламентарии уже обсудили этот документ.

Тогда было решено в качестве разрешения проблемы лекарственного обеспечения льготников пересмотреть на федеральном уровне принцип предоставления льгот по лекарственному обеспечению и увеличить подушевой норматив.

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