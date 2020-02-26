Состоялся февральский крестный ход вокруг Пскова
Февральский крестный ход вокруг Пскова совершил приход городского храма Старое Вознесение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Крестный ход возглавил иерей Олег Иванов. Прихожане храма и все желающие проделали часть пути вокруг областного центра пешком, а часть — на автобусе.
По окончании мероприятия его участники подошли к кресту и получили благословение на труды во славу Божию.
Крестные ходы организуются епархиальной паломнической службой «Вольный странник», добавили в епархии.