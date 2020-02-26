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Общество

Состоялся февральский крестный ход вокруг Пскова

Фото Андрея Кокшарова

Февральский крестный ход вокруг Пскова совершил приход городского храма Старое Вознесение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Крестный ход возглавил иерей Олег Иванов. Прихожане храма и все желающие проделали часть пути вокруг областного центра пешком, а часть — на автобусе.

Фото Андрея Кокшарова

По окончании мероприятия его участники подошли к кресту и получили благословение на труды во славу Божию.

Фото Андрея Кокшарова

Крестные ходы организуются епархиальной паломнической службой «Вольный странник», добавили в епархии.

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