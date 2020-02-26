Псковские власти продолжат поддерживать многодетные и взявшие детей на попечение семьи

15:19, 26 февраля 2020, ПАИ

Администрация Псковской области продолжит поддерживать многодетные семьи и семьи, взявшие на попечение детей. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников на торжественном приёме семей 26 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я очень рад приветствовать вас на традиционном ежегодном приеме. Сегодняшнее наше мероприятие особое - оно проходит в Год памяти и славы, который объявлен в этом году указом президента», - обратился к участникам приёма Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что после Великой Отечественной войны более 700 тысяч детей остались без попечения родителей. Многие из них попали в детский дом, но многих детей взяли к себе в семьи советские граждане, уточнил губернатор.

«То, что вы сегодня делаете, достойно глубоко уважения, - обратился Михаил Ведерников к участникам приёма. – Каждый ребенок имеет право быть счастливым, но для этого необходима семья». Губернатор заверил, что администрация Псковской области продолжит оказывать и расширять имеющиеся меры поддержки. «Желаю здоровья, мира в семье, благополучия. Чтобы в семье царила любовь и понимание», - обратился Михаил Ведерников к участникам встречи, а затем вручил семьям благодарности и памятные подарки.

В ответном слове одна из семей из Куньинского района поблагодарила губернатора за оказанную помощь. «Мы чувствуем вашу поддержку и помощь. Например, моя дочь получила в подарок теннисный стол на Новый год», - сказала она.