На ЕГЭ начнут использовать технологию распознавания почерка

15:11, 26 февраля 2020, ПАИ

В 2020 году в штатном режиме начнут использовать технологию распознавания почерка при проведении ЕГЭ.

«Что касается использования программ искусственного интеллекта, связанного с распознаванием почерков, как раз эту работу в режиме апробации мы в прошлом году провели и с этого года вводим в штатный режим», - уточнил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Распознавание почерка эксперты называют важной частью проверки результатов экзамена, и использование искусственного интеллекта поможет это делать более качественно и быстро, сообщает ТАСС.

Также в Рособрнадзоре отметили, что нейросети планировалось использовать и для поведенческого анализа экзаменуемых, но текущее законодательство этого сделать пока не позволяет.