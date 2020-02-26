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Общество

Социальную карту жителя Псковской области выпустят в марте

Социальная карта жителя Псковской области появится в марте. Она будет выпущена в партнерстве с одним из банков. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на торжественном приёме семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Мероприятие прошло в администрации региона 26 февраля.

По словам губернатора, разработка такой социальной карты – это, в том числе, работа по расширению возможностей использования регионального материнского капитала. Лимит карты составит 20 тысяч рублей из средств маткапитала. Деньги можно будет потратить на покупку детских и медицинских товаров, лекарств и строительных материалов. Кроме того, эта карта будет предоставлять скидки в аптеках, магазинах, где семьи смогут ею воспользоваться, уточнил Михаил Ведерников.

Глава региона также подчеркнул, что социальную карту получат ветераны и те семьи, которые взяли на попечение детей.

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