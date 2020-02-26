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Общество

Около 8 тысяч кубометров отходов вывезли с кладбищ Пскова в 2019 году

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева

7 тысяч 752,1 кубометра отходов вывезли с кладбищ Пскова в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Для этой цели был заключен контракт ООО «Экопром» в рамках 44-ФЗ. «Работы по вывозу ТКО с кладбищ достаточно объемные и организовать их не так просто — точек сбора мусора очень много, логистика достаточно непростая. И несмотря на то, что компания была новой, работа была выстроена весьма оперативно», — рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева.

По ее словам, технические сбои случались, но они оперативно устранялись. «Представители организации шли нам навстречу и общими усилиями мы благополучно выстроили схему организации вывоза мусора с городских кладбищ», — добавила она.

Татьяна Алексеева отметила, что «Экопром» хорошо себя зарекомендовал при вывозе отходов во время крупных православных праздников.

В этом году УГХ вновь заключила новый контракт с ООО «Экопром» по вывозу мусора с городских кладбищ. Татьяна Алексеева пояснила, что вывоз мусора происходит 1-2 раза в неделю в зависимости от ситуации. А ход накопления ТКО контролирует специалист УГХ в ходе рабочих выездов.

Татьяна Алексеева добавила, что благодаря ООО «Экопром» несанкционированных свалок на кладбищах стало меньше.

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