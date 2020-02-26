На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России

16:27, 26 февраля 2020, ПАИ

Образцово-показательный оркестр войск нацгвардии России примет участие в Фестивале русской музыки в Пскове 23 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Оркестр является правопреемником образцово-показательного оркестра Отдельной мотострелковой ордена В.И. Ленина имени Ф.Э. Дзержинского дивизии особого назначения, который был создан в декабре 1956 года. Оркестр дал сотни концертов, провел записи на радио, а также записал концертную программу на телевидении и снялся в документальном фильме «Старт дает Москва».

В концертной программе в Пскове будут звучать известнейшие произведения русских композиторов, в их числе «Русский танец» П. И. Чайковского, «Торжественный марш», а также «Полет шмеля», «Песня о Блохе» и многие другие образцы русской классической музыки. Художественным руководителем коллектива является начальник военно-оркестровой службы, главный военный дирижер Росгвардии полковник Владимир Васяк.

Фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н. А. Римского – Корсакова состоится в Пскове с 18 по 25 марта. Для зрителей подготовлена ярчайшая программа - от мировой классики балета до исконно русской народной музыки. Участие в фестивале примут также ведущие музыкальные коллективы страны: губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского, симфонический оркестр Мариинского театра, Имперский Русский балет и другие.