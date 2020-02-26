Следователи задержали скрывавшегося в Псковской области крымского убийцу

15:53, 26 февраля 2020, ПАИ

Совершенное 12 ноября 1995 года убийство жителя Евпатории раскрыли следователи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, убийца скрывался в Псковской области.

12 ноября 1995 года около 3:00 двое нетрезвых посетителей бара «Лагуна» подрались в поселке Заозерное. На тот момент 38-летний злоумышленник ударил оппонента ножом по лицу и в грудь, после чего скрылся с места преступления. Долгое время эта история оставалась с открытым финалом. Но спустя 25 лет злоумышленник был найден.

После поимки злоумышленника его этапировали из Псковской области в Евпаторию для проведения следственных действий. 62-летний убийца написал явку с повинной, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.