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Общество

Производство мебели запустят на улице Индустриальной в Пскове

Производство корпусной мебели запустят на улице Индустриальной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Здание для производства строят на земельном участке № 15 площадью 25 тысяч квадратных метров. А на земельном участке № 21 площадью 2 тысячи квадратных метров на улице Индустриальной появится магазин продовольственных товаров.

Строительные работы ведутся на участке улицы Индустриальной от перекрестка с улицей Новаторов до микрорайона Паневик. Планируется, что оба объекта будут сданы в эксплуатацию в конце 2020 года.

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