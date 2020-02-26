Производство мебели запустят на улице Индустриальной в Пскове
Производство корпусной мебели запустят на улице Индустриальной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Здание для производства строят на земельном участке № 15 площадью 25 тысяч квадратных метров. А на земельном участке № 21 площадью 2 тысячи квадратных метров на улице Индустриальной появится магазин продовольственных товаров.
Строительные работы ведутся на участке улицы Индустриальной от перекрестка с улицей Новаторов до микрорайона Паневик. Планируется, что оба объекта будут сданы в эксплуатацию в конце 2020 года.