Теннисистка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры

16:35, 26 февраля 2020, ПАИ

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagra».

«Теннис показал мне мир и показал, из чего я сделана, - написала спортсменка, сопроводив слова прощания с теннисом своей детской фотографией., - Теннис, я прощаюсь с тобой».

Мария Шарапова начала свою профессиональную спортивную карьеру в 2000 году, когда ей было 13 лет. Она является победительницей 5 турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004-2014 годах. Кроме того, Мария Шарапова - заслуженный мастер спорта России.