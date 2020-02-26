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Общество

Полную диагностику Псковского электромашиностроительного завода проведут в рамках нацпроекта эксперты

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

Экспертная группа в течение трех дней будет работать на Псковском электромашиностроительном заводе в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

26 февраля со специалистами встретился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы, а также руководитель региональных РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский.

Парламентарий подчеркнул, что ему дано поручение президента взять реализацию всех нацпроектов в регионе на контроль с точки зрения выявления недостатков и моментов, которые необходимо исправить или улучшить. «Чтобы проекты развивались, были более действенными и приносили пользу», - пояснил он.

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

В пресс-службе уточнили, что Псковскую область досрочно включили в число участников национального проекта на 2020 год по федеральному проекту «Адресная поддержка». Кроме этого, между администрацией Псковской области и Минэкономразвития России заключено соглашение о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения.

«Очень здорово, что существует профильный национальный проект, производственникам лишь необходимо научиться пользоваться его инструментами. Наша задача - через структуру РСПП, через Союз машиностроителей России, а также используя ресурсы партии «Единая Россия», привлекать все новых членов, которые могли бы реализовать свои возможности через этот национальный проект», - отметил депутат.

В рамках рабочей встречи Александр Козловский вручил начальнику цеха микроэлектродвигателей и общей техники Псковского электромашиностроительного завода Сергею Базарову медаль за доблестный труд I степени. А благодарственное письмо от Госдумы России получил руководитель предприятия Александр Лазарев.

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

Куратор завода от Всероссийской академии внешней торговли Наталья Веригина сообщила, что эксперты академии в рамках подпроекта «Лидеры производительности» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» проведут полную диагностику предприятия ПЭМЗ для выявление проблем и слабых сторон.

По результатам проверки эксперты выработают стратегию повышения производительности и предложат ее руководству предприятия до 9 апреля.

В пресс-службе добавили, что для участия в региональном проекте включены 12 предприятий Псковской области: «ЗЭТО», «Велмаш-С», «Силовые машины - завод Реостат», «Опытный завод «Микрон», «Великолукский опытный машиностроительный завод», «ЖБИ-2», «Велторф», «ВЛКЗ», «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод», «Псковская швейная фабрика «Славянка», «Псков-Полимер» и «Псковский электромашиностроительный завод».

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