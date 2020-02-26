За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать

16:52, 26 февраля 2020, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержали инициативу Псковской гордумы о введении административной ответственности за надругательство над государственной символикой области и муниципальных образований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель профильного комитета Владимир Яников напомнил, что на январской сессии депутатский корпус поддержал документ в первом чтении. «За прошедший месяц авторы законопроекта устранили все высказанные нашими юристами замечания», - проинформировал он коллег. С учётом подготовленной таблицы поправок комитет счёл, что законопроект может быть принят в окончательном чтении.

В пояснительной записке к документу отмечается, что надругательство над флагом и гербом Псковской области, характеризующиеся активными действиями, свидетельствующими о неуважительном отношении к ним (нанесение циничных надписей или рисунков, умышленное повреждение, срывание флага или герба, сжигание их) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 3 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 до 20 тысяч рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены и за надругательство над флагами и гербами муниципальных образований Псковской области.