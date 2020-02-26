0
17:25
Михаил Ведерников: Гребная база в Пскове останется на прежнем месте
16:52
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
16:27
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
15:30
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
14:40
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали» запускается 29 февраля
14:27
Состоялся февральский крестный ход вокруг Пскова
13:51
Архитектурная среда: Про послание президента, градостроительный совет и старую Изборскую дорогу
Еще новости
Общество

За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержали инициативу Псковской гордумы о введении административной ответственности за надругательство над государственной символикой области и муниципальных образований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель профильного комитета Владимир Яников напомнил, что на январской сессии депутатский корпус поддержал документ в первом чтении. «За прошедший месяц авторы законопроекта устранили все высказанные нашими юристами замечания», - проинформировал он коллег. С учётом подготовленной таблицы поправок комитет счёл, что законопроект может быть принят в окончательном чтении.

В пояснительной записке к документу отмечается, что надругательство над флагом и гербом Псковской области, характеризующиеся активными действиями, свидетельствующими о неуважительном отношении к ним (нанесение циничных надписей или рисунков, умышленное повреждение, срывание флага или герба, сжигание их) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 3 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 до 20 тысяч рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены и за надругательство над флагами и гербами муниципальных образований Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников: Гребная база в Пскове останется на прежнем месте
26 февраля 2020
Михаил Ведерников: Гребная база в Пскове останется на прежнем месте
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
26 февраля 2020
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
26 февраля 2020
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
26 февраля 2020
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали» запускается 29 февраля
26 февраля 2020
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали» запускается 29 февраля
Состоялся февральский крестный ход вокруг Пскова
26 февраля 2020
Состоялся февральский крестный ход вокруг Пскова
Архитектурная среда: Про послание президента, градостроительный совет и старую Изборскую дорогу
26 февраля 2020
Архитектурная среда: Про послание президента, градостроительный совет и старую Изборскую дорогу
Зелёный театр в Пскове обновится к Дню Победы
26 февраля 2020
Зелёный театр в Пскове обновится к Дню Победы

Идет загрузка...