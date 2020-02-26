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Спорт

Велосипедисты Псковской области участвуют в международных гонках

Велосипедисты из Псковской области принимают участие в международных гонках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Маргарита Сырадоева и Анастасия Никифорова, а также Михаил Чирухин и Константин Некрасов выступили на престижном этапе мирового велотура – тур Анталии в Турции. Заявки на участие подавали 80 национальных и заводских команд, однако участие приняли меньше 30. Высоких результатов велосипедисты не добились, но участие позволяет спортсменам становиться сильнее.

Кроме того, спортсмены принимают участие в учебно-тренировочных сборах на юге, где готовятся к всероссийским соревнованиям и коммерческим стартам весенней велосипедной сессии, которая пройдет в Ялте, Анапе и Майкопе.

В Сочи для подготовки к весенним стартам отправилась делегация юношей и юниоров из Псковской области. В Краснодарском крае и Крыму проходят подготовку титулованные спортсмены региона - сурдлимпийский чемпион Иван Макаров, легендарный мастер спорта международного класса Сергей Фирсанов, а также Маргарита Сырадоева и Анастасия Никифорова, Михаил Чирухин и Константин Некрасов. К велосипедистам также присоединится Тимофей Шерстенев, который вошел в обойму молодежной флагманской российской команды Gazprom Rusvelo, планирующая сборы в Италии.

Спортсменов тренируют Александр Филиппов, Вячеслав Тарасов, а также Юрий Карпенков.

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