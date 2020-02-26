Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют

17:49, 26 февраля 2020, ПАИ

Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников рассказал, что Троицкий собор с пятого-шестого места в очереди на реставрацию перешел в первую тройку. «Те изменения, которые происходят с собором, требуют немедленного вмешательства. Могут быть серьезные последствия», — отметил он.

Губернатор пояснил, что в настоящее время идет корректировка проектно-сметной документации по проведению консервации и исследований. По его словам, порядка 50 профессиональных волонтеров окажут помощь в реставрации собора, для которых обеспечат проживание. Также будет создана рабочая группа.

Также Михаил Ведерников добавил, что более 100 млн рублей из внебюджетных источников имеются в наличии для укрепления склонов Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. По его словам, есть договоренность с партнерами о том, что как только средства закончатся, деньги будут выделены дополнительно.

Кроме этого, предстоит ремонт церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Михаил Ведерников отметил, что на эти цели выделен 71 млн рублей.