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Губернатор о садике в Великих Луках: Лучше не сдадим объект вовремя, но не пустим детей в здание с трещиной

«Лучше не сдадим объект вовремя, но не пустим детей в сад, где есть трещина», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя историю со строительными ошибками на площадке строительства нового сдаика №26, расположенного в районе улицы Комсомольской в Великих Луках. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, по этому объекту порядка 10 млн рублей область вынуждена вернуть в федеральный бюджет. «Все эти расходы должны лечь на подрядчика. Если решение не будет найдено, то пусть сам живет в этом объекте», - сказал Михаил Ведерников и подчеркнул, что никаких поблажек никому в таких ситуациях давать не будут.

Ранее в социальных сетях появились фотографии нового детского сада в Великих Луках, на которых видны трещины на фасаде здания.

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