Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поиски пропавшей 65-летней пенсионерки возобновили в Великолукском округе

Поиски пропавшей 65-летней Людмилы Клементьевой возобновили в Великолукском округе сегодня, 2 августа. Об этом сообщается в группе окружного поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Людмила Клементьева из деревни Гороховый Бор ушла в лес 9 июля и не вернулась. Отряду о её пропаже сообщили 11 июля и волонтёры выдвинулись на поиски, но найти женщину так и не удалось. После чего поиски были временно приостановлены и сегодня возобновились вновь. Перед волонтёрами стояла задача – проверить небольшой кусок леса с завалами. По словам организаторов, на такие выходы всегда требуется много человек, так как обстановка сложная.

О ходе поиска Людмилы Клементьевой в лесу Великолукского округа можно прочесть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 августа 2025

В России утвердили порядок проведения экзаменов для получения гражданства
02 августа 2025

Михаил Ведерников: Подвиг 6-й роты стал символом мужества для российских десантников всех поколений
02 августа 2025

Энергетики продолжают расчищать завалы после шторма в Псковской области
02 августа 2025

Концерт в честь Дня ВДВ состоялся в Великих Луках
02 августа 2025

Михаил Ведерников возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черёхе
02 августа 2025

«Национальные приоритеты» запустили рекламную кампанию на тему родительства и роли отца в семье
02 августа 2025

Бюст основателю ВДВ Василию Маргелову открыли в Великих Луках
02 августа 2025

На сегодняшний день без электричества остаются чуть более трёх тысяч жителей Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...