Поиски пропавшей 65-летней пенсионерки возобновили в Великолукском округе

15:10, 02 августа 2025, ПАИ

Поиски пропавшей 65-летней Людмилы Клементьевой возобновили в Великолукском округе сегодня, 2 августа. Об этом сообщается в группе окружного поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Людмила Клементьева из деревни Гороховый Бор ушла в лес 9 июля и не вернулась. Отряду о её пропаже сообщили 11 июля и волонтёры выдвинулись на поиски, но найти женщину так и не удалось. После чего поиски были временно приостановлены и сегодня возобновились вновь. Перед волонтёрами стояла задача – проверить небольшой кусок леса с завалами. По словам организаторов, на такие выходы всегда требуется много человек, так как обстановка сложная.

О ходе поиска Людмилы Клементьевой в лесу Великолукского округа можно прочесть здесь.