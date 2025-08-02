Поиски пропавшей 65-летней пенсионерки возобновили в Великолукском округе
Поиски пропавшей 65-летней Людмилы Клементьевой возобновили в Великолукском округе сегодня, 2 августа. Об этом сообщается в группе окружного поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».
Людмила Клементьева из деревни Гороховый Бор ушла в лес 9 июля и не вернулась. Отряду о её пропаже сообщили 11 июля и волонтёры выдвинулись на поиски, но найти женщину так и не удалось. После чего поиски были временно приостановлены и сегодня возобновились вновь. Перед волонтёрами стояла задача – проверить небольшой кусок леса с завалами. По словам организаторов, на такие выходы всегда требуется много человек, так как обстановка сложная.
О ходе поиска Людмилы Клементьевой в лесу Великолукского округа можно прочесть здесь.
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