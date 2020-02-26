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Общество

Михаил Ведерников: Жизненно важные лекарства должны быть в наличии

«Жизненно важные лекарства должны быть в наличии», — прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников ситуацию в псковском здравоохранении, когда для ребенка-астматика не оказалось необходимого препарата. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На примере этой ситуации я разберусь», — подчеркнул глава региона. По его словам, за подобное нужно «серьезно наказывать».

Михаил Ведерников добавил, что задолженность по обеспечению льготными лекарствами снизилась практически вдвое.

25 декабря 2019 года первый заместитель губернатора Вера Емельянова говорила о том, что на конец года имеется трехмесячный запас лекарств для того, чтобы обеспечить льготников.

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