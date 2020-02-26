0
19:06
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
18:12
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников
17:49
Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют
17:25
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
16:52
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
16:27
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
15:30
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
Еще новости
Общество

Губернатор о псковской «Таблетке»: Ужас советских лет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал «Таблетку» в Летнем саду в Пскове «ужасом советских лет». Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На самом деле не так долго осталось ей [«Таблетке» - ПАИ] пользоваться, скоро она будет признана аварийной», - пояснил губернатор. По его словам, он изначально был против переезда туда Театра кукол, но сейчас есть федеральная программа по линии Минкульта, по которой можно получить средства на реставрацию объекта. При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что при получении федеральных средств объект для Театра кукол нужно сделать более современным и функциональным. Глава региона также пообещал, что организации, которые сейчас работают в «Таблетке», не выгонят на улицу.

Кроме того, губернатор обратил внимание на то, что параллельно с реконструкцией «Таблетки» нужно благоустроить расположенные рядом территории.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
26 февраля 2020
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников
26 февраля 2020
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников
Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют
26 февраля 2020
Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
26 февраля 2020
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
26 февраля 2020
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
26 февраля 2020
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
26 февраля 2020
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали» запускается 29 февраля
26 февраля 2020
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали» запускается 29 февраля 1

Идет загрузка...