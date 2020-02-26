Губернатор о псковской «Таблетке»: Ужас советских лет

18:37, 26 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал «Таблетку» в Летнем саду в Пскове «ужасом советских лет». Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На самом деле не так долго осталось ей [«Таблетке» - ПАИ] пользоваться, скоро она будет признана аварийной», - пояснил губернатор. По его словам, он изначально был против переезда туда Театра кукол, но сейчас есть федеральная программа по линии Минкульта, по которой можно получить средства на реставрацию объекта. При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что при получении федеральных средств объект для Театра кукол нужно сделать более современным и функциональным. Глава региона также пообещал, что организации, которые сейчас работают в «Таблетке», не выгонят на улицу.

Кроме того, губернатор обратил внимание на то, что параллельно с реконструкцией «Таблетки» нужно благоустроить расположенные рядом территории.