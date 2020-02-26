Псковский губернатор прокомментировал ситуацию с дорогой мебелью в псковской музыкальной школе (ВИДЕО)

18:46, 26 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с дорогостоящей мебелью и оборудованием в псковской музыкальной школе. Данная тема была поднята во время встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, проект реставрации музыкальной школы замены оборудования и мебели был подготовлен в 2016 году.

«Я обратился к президенту, он дал поручение правительству, нам выделили 300 миллионов рублей, - добавил глава региона, отметив, что деньги пришли в середине года, и их нужно было освоить до конца года, - Если бы мы их не освоили, мы должны были вернуть их обратно федеральному центру».

По словам Михаила Ведерникова, это неплохой подарок в виде дорогой мебели и недешевого оборудования.

«Стулья не в кабинет директора, они будут стоять в аудитории, где будут заниматься дети. В мае откроется музыкальная школа», - добавил губернатор.