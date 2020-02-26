0
19:06
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
18:12
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников
17:49
Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют
17:25
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
16:52
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
16:27
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
15:30
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
Еще новости
Общество

Псковский губернатор прокомментировал ситуацию с дорогой мебелью в псковской музыкальной школе (ВИДЕО)

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с дорогостоящей мебелью и оборудованием в псковской музыкальной школе. Данная тема была поднята во время встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, проект реставрации музыкальной школы замены оборудования и мебели был подготовлен в 2016 году.

«Я обратился к президенту, он дал поручение правительству, нам выделили 300 миллионов рублей, - добавил глава региона, отметив, что деньги пришли в середине года, и их нужно было освоить до конца года, - Если бы мы их не освоили, мы должны были вернуть их обратно федеральному центру».

По словам Михаила Ведерникова, это неплохой подарок в виде дорогой мебели и недешевого оборудования.

«Стулья не в кабинет директора, они будут стоять в аудитории, где будут заниматься дети. В мае откроется музыкальная школа», - добавил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
26 февраля 2020
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников
26 февраля 2020
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников
Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют
26 февраля 2020
Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
26 февраля 2020
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
26 февраля 2020
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
26 февраля 2020
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
26 февраля 2020
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали» запускается 29 февраля
26 февраля 2020
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали» запускается 29 февраля 1

Идет загрузка...