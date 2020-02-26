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Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием

Михаил Ведерников. Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Псковская область десятилетиями, ещё в советское время, была обделена вниманием», — считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Следует объективно оценивать сложившуюся в регионе ситуацию, поскольку область на протяжении десятилетий не получала поддержку федерального центра, сказал он на встрече журналистами в пресс-центре «Интерфакса», передает корреспондент Псковского агентства информации.

На территории региона не строили «ничего серьезного». «Но мы делаем все возможное и невозможное. На все сразу не хватит, но изменения уже есть. Мы, правда, стараемся», — подчеркнул губернатор.

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