Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием

19:06, 26 февраля 2020, ПАИ

«Псковская область десятилетиями, ещё в советское время, была обделена вниманием», — считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Следует объективно оценивать сложившуюся в регионе ситуацию, поскольку область на протяжении десятилетий не получала поддержку федерального центра, сказал он на встрече журналистами в пресс-центре «Интерфакса», передает корреспондент Псковского агентства информации.

На территории региона не строили «ничего серьезного». «Но мы делаем все возможное и невозможное. На все сразу не хватит, но изменения уже есть. Мы, правда, стараемся», — подчеркнул губернатор.