Авиасообщение между Псковом и Калиниградом откроют в начале лета 2020 года

18:58, 26 февраля 2020, ПАИ

Авиасообщение между Псковом и Калининградом запустят в начале лета 2020 года. Об этом на встрече с журналистами 26 февраля заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пресс-центре «Интерфакса», передает корреспондент Псковского агентства информации.

В проекте пока 1 рейс в неделю, но если востребованность будет больше, то количество рейсов увеличат.

«Псков – Анапа пока не получили подтверждения, но я обязательно поговорю на эту тему», - рассказал Михаил Ведерников.

В рамках обсуждения темы также губернатор отметил, что будет проработан вопрос и с псковским аэропортом.

«С потенциальным инвестором мы договорились, они готовы строить терминал прилета, - добавил Михаил Ведерников, - Сейчас работаем над дорожной картой, где будет прописан алгоритм действий».

Также по словам глава региона, при пассажиропотоке в 140 тысяч человек в год аэропорт становится рентабельным.

«Порядка 50 млн рублей будет стоить, чтобы аэропорт работал и им занималась профессиональная команда», - рассказал Михаил Ведерников.

В 2019 году аэропорт принял 36 тысяч пассажиров.

«Если нормально отработаем, то на третий год на 140 тысяч выйдем», - добавил в заключении Михаил Ведерников.