0
23:22
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
22:37
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
22:20
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
21:36
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья
20:27
В Порховском районе капитально ремонтируют мост
20:01
«Почта России» и Фонд капремонта Псковской области заключили договор о доставке квитанций
19:06
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
Еще новости
Общество

ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов

ВТБ запускает в мобильном и интернет-банке «умную анкету», которая позволит клиентам при оформлении кредита наличными заполнять втрое меньше полей – все уже имеющиеся у банка данные подгрузятся автоматически. Посещать офис не требуется – решение по заявке и выдача средств осуществляются онлайн. На первом этапе сервис доступен для пользователей операционной системы iOS, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

В рамках заполнения «умной анкеты» клиенту необходимо будет указать только сумму, срок и цель кредита, после чего дать согласие на обработку данных и дождаться SMS с окончательным решением банка. При наличии предложения, доступного для получения онлайн, не требуется посещения офиса даже для получения средств – оформление кредита подтверждается одноразовым SMS-паролем, после чего денежные средства  в течение пяти минут перечисляется на счет клиента.

Оформить кредит наличными в ВТБ-Онлайн можно на сумму до 5 млн рублей и сроком до пяти лет, положительное решение действует 60 дней. Процентная ставка по кредиту соответствует стандартному предложению банка. Кроме того, она рассчитывается индивидуально и зависит от суммы кредита и факта получения заработной платы на карту ВТБ. Для владельцев «Мультикарты» предусмотрена возможность ее снижения в размере до 3 процентных пункта при подключении опции «Заемщик».

В настоящее время сервис доступен клиентам с мобильными устройствами на операционной системе iOS. Во втором квартале 2020 года функционал будет реализован на платформе Аndroid, а также в web-версии ВТБ-Онлайн.

«Наша «умная анкета» обеспечит клиентов не только простым и удобным способом получения средств, но и позволит исключить ошибки при оформлении заявок. Раньше заемщик тратил время на полное заполнение всех полей, ждал предварительного решения и шел в офис за деньгами. Сегодня ему достаточно определиться с суммой и сразу получить ее на карту.  Потенциальная аудитория проекта охватывает всех пользователей нашего мобильного приложения – сегодня это свыше 6 млн человек. При этом нашей стратегической задачей является перевод 100% продуктов для физических лиц в онлайн-каналы», – отметил руководитель управления кредитных продуктов ВТБ Евгений Благинин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
26 февраля 2020
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
26 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
26 февраля 2020
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья
26 февраля 2020
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья
В Порховском районе капитально ремонтируют мост
26 февраля 2020
В Порховском районе капитально ремонтируют мост
«Почта России» и Фонд капремонта Псковской области заключили договор о доставке квитанций
26 февраля 2020
«Почта России» и Фонд капремонта Псковской области заключили договор о доставке квитанций
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
26 февраля 2020
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников
26 февраля 2020
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников

Идет загрузка...