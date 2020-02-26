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Общество

«Почта России» и Фонд капремонта Псковской области заключили договор о доставке квитанций

«Почта России» будет доставлять квитанции для оплаты взносов на капремонт в Псковской области. Соответствующий договор о предоставлении услуг печати и доставке квитанций для оплаты взноса на капремонт жителям области заключили региональный оператор – Фонд капитального ремонта Псковской области и УФПС Псковской области АО «Почта России».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Почты России», в ближайшее время организация доставит более 140 тысяч квитанций для оплаты взносов на капитальный ремонт по всей Псковской области.

Отмечается, что «Почта России» уже имеет доступ к данным платежных документов. Печать квитанций осуществляется на современных промышленных системах с использованием качественных расходных материалов. Данные машины позволяют отпечатать около 80 тысяч листов в день.

По словам директора УФПС Псковской области Евгения Каратушина, на этапе передачи в отделения связи все квитанции по оплате упаковываются в специализированные ящики с описью для дальнейшего отслеживания. «Механизм работы налажен, что обеспечит своевременное выполнение обязательств перед региональным оператором», - подчеркнул он.

Жители Псковской области по всем вопросам, связанным с квитанциями для оплаты взносов на капитальный ремонт, могут обращаться по телефону горячей линии: 8(8112) 29-82-23 или по телефонам расчетной группы, указанным в квитанциях. Также можно направить обращение на электронную почту – info@fkr60.ru.

Ранее Фонд капремонта Псковской области расторгнул договор с предыдущим доставщиком квитанций из-за нарушений условий его выполнения: поставщик не выполнил услуги по доставке и распечатке квитанций в январе 2020 года.

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