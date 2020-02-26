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Общество

В магазинах «Птицефабрика Псковская» стартовала выгодная акция

26 февраля в магазинах фирменной торговли «Птицефабрика Псковская» стартовала выгодная для покупателей акция. Псковичам предлагают пользующиеся особым спросом товары по доступным ценам, сообщили Псковскому агентству информации в администрации магазина.

Действует акция в период с 26 февраля по 10 марта 2020 года. В перечень товаров вошли куриная голень — по цене 127 рублей за кг, печень куриная — 100 рублей за кг.

Приобрести товары предложено в магазинах фирменной торговли по адресам:

г. Псков:

- Псковский район, д. Тямша (магазин при Птицефабрике);

- улица Коммунальная, 57а (Рынок «Нива»);

- улица Коммунальная, 68 (ТК «Балтийский»);

- Рижский проспект, 44 («Маяк»);

- улица Воровского, 6 (Центральный рынок);

- улица Гражданская, 10;

- улица Текстильная, 1(у Семейного магнита);

- Октябрьский проспект, 31.

- улица Кузбасской дивизии, 19 (ТРК «Акваполис» Фреш-маркет «Корзинка»)

г. Остров:

- ул. 1 мая 19а (Дом Торговли). 

Справки по телефону: 8 (8112) 44-00-60.

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