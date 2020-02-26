В магазинах «Птицефабрика Псковская» стартовала выгодная акция
26 февраля в магазинах фирменной торговли «Птицефабрика Псковская» стартовала выгодная для покупателей акция. Псковичам предлагают пользующиеся особым спросом товары по доступным ценам, сообщили Псковскому агентству информации в администрации магазина.
Действует акция в период с 26 февраля по 10 марта 2020 года. В перечень товаров вошли куриная голень — по цене 127 рублей за кг, печень куриная — 100 рублей за кг.
Приобрести товары предложено в магазинах фирменной торговли по адресам:
г. Псков:
- Псковский район, д. Тямша (магазин при Птицефабрике);
- улица Коммунальная, 57а (Рынок «Нива»);
- улица Коммунальная, 68 (ТК «Балтийский»);
- Рижский проспект, 44 («Маяк»);
- улица Воровского, 6 (Центральный рынок);
- улица Гражданская, 10;
- улица Текстильная, 1(у Семейного магнита);
- Октябрьский проспект, 31.
- улица Кузбасской дивизии, 19 (ТРК «Акваполис» Фреш-маркет «Корзинка»)
г. Остров:
- ул. 1 мая 19а (Дом Торговли).
Справки по телефону: 8 (8112) 44-00-60.