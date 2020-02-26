Владимир Путин поддержал проведение голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

20:56, 26 февраля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении всенародного голосования по поправкам в основной закон страны 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павла Крашенинникова. По его словам, в законе будет прописано, что день всероссийского голосования 22 апреля 2020 года будет оплачиваемым выходным днём.

Павел Крашениннков также выразил уверенность, что у граждан России будет достаточно времени, чтобы ознакомится со всеми предлагаемыми поправками в основной закон страны, а у ЦИК и других комиссий - организовать голосование, чтобы все желающие могли принять в нем участие.

Ранее предложение о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля озвучила рабочая группа по обсуждению изменений в основной закон страны. Сопредседатель рабочей группы по поправкам Андрей Клишас обосновывал выбор даты 22 апреля тем, что к этой дате уже завершится православный пост, но еще не начнется пост мусульман.