Псковские депутаты озаботились незаконной вырубкой деревьев на землях сельхозназначения

22:00, 26 февраля 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания обсудили на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию вопросы лесопользования. Дискуссия на эту тему состоялась в рамках рассмотрения изменений в госпрограмму «Развитие лесного хозяйства», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии по вопросам лесных отношений Юрий Колесников представил парламентариям доклад – расширены цели и задачи программы, добавлены новые индикаторы, финансирование увеличивается на 31 млн рублей.

Депутат Вадим Афанасьев поднял проблему, связанную с незаконной вырубкой древесины на землях районного фонда и сельскохозяйственного назначения. «Идёт бесконтрольное выпиливание древесины на заросших землях – никто это не контролирует. Случись засуха, и пожар перекинется на леса. Прорытые канавки от огня не спасут. Это серьёзная проблема, к которой я неоднократно пытался привлечь внимание надзорных органов, но безрезультатно», - констатировал парламентарий.

Юрий Колесников признал, что обозначенная депутатом проблема стоит очень остро. «На сельхозугодьях идёт бандитская вырубка леса, - сказал специалист. - Создана межведомственная рабочая группа, но не всё так просто. Сложность в том, что, как правило, вырубка идёт на землях с нераспределённой долевой собственностью, а если не выявлен собственник, значит, нет потерпевшего, невозможно предъявить ущерб и возбудить уголовное дело».

По его словам, на сегодняшний день возбуждено только пять уголовных дел за незаконную вырубку заросших сельхозугодий, еще шесть аналогичных дел рассматривают суды по землям лесного фонда. Юрий Колесников отметил, что на федеральном уровне разрабатываются нормативные документы, призванные исправить существующее положение дел, однако, пока они не приняты.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов рассказал ещё об одной проблеме, связанной с вырубкой на землях сельхоназначения. «Складывается парадоксальная ситуация. Аграрии на законных основаниях берут заросшие угодья для введения их в хозяйственный оборот. Понятно, что сначала их нужно расчистить. Расчищать земли можно, а использовать срубленную древесину нельзя – машины останавливают, и начинается разбирательство, хотя благое дело делается. Что аграриям остаётся – жечь эту древесину на месте или в землю закапывать?» - сказал он. Парламентарий попросил специалиста дать рекомендации, как поступать в сложившейся ситуации.

Юрий Колесников признался, что у него нет готового алгоритма действия – нет никаких регламентирующих норм. «Конечно, ситуация абсурдная. Вероятно, необходимо сопровождать машины с древесиной документами, подтверждающими проведение легальной вырубки в рамках проводимых культурно-технических мероприятий», - ответил специалист.

Депутаты отметили, что все поднятые вопросы требуют скорейшего решения.

Кроме того, на заседании парламентского комитета были рассмотрены изменения в государственные программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области», «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса», а также проекты законов «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Псковской области» и «О полномочиях органов государственной власти области в области обращения с животными».