ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове

22:37, 26 февраля 2020, ПАИ

26 февраля около 22:00 в Пскове на улицу Кузбасской дивизии, 30а прибыли пожарные расчеты, в числе которых четыре единицы техники, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Позже выяснилось, что никакой угрозы пожара в многоквартирном доме нет, а пожарные проводят здесь учения. «Проводятся пожарно-тактические учения, - рассказали Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области. – Идет отработка реагирования сил и средств в вечернее время».

День назад примерно в то же время пожарные выезжали по этому же адресу. В прошлый раз они также проводили учения.