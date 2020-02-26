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Общество

ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове

26 февраля около 22:00 в Пскове на улицу Кузбасской дивизии, 30а прибыли пожарные расчеты, в числе которых четыре единицы техники, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Позже выяснилось, что никакой угрозы пожара в многоквартирном доме нет, а пожарные проводят здесь учения. «Проводятся пожарно-тактические учения, - рассказали Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области. – Идет отработка реагирования сил и средств в вечернее время».

День назад примерно в то же время пожарные выезжали по этому же адресу. В прошлый раз они также проводили учения. 

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