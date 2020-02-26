Для вывода денег с банковских карт мошенники стали использовать такси

07:15, 27 февраля 2020, ПАИ

Новая схема мошенничества появилась в России. Теперь злоумышленники выводят деньги с карт при помощи такси, сообщает газета «Известия».

Такой вид мошенничества получил название «такси от банка». Директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев отметил, что уже несколько человек обратились в банк с жалобами на то, что им звонили с номера, который начинался с «8 800». Мошенники убеждали людей в том, что с их карты пытались списать несколько тысяч рублей. Потенциальные жертвы не пользовались интернет-банком, поэтому им предлагали воспользоваться специальным трансфером для ближайшего банкомата.

В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков, что позволило повысить доверие жертв. Через обычный сервис злоумышленники заказывают такси и отвозят к банкомату, где под диктовку люди переводят деньги на счет мошенников. Сценарий чаще используют на пожилых и одиноких людях, которым не с кем посоветоваться. Проявленная забота и внимание подкупает людей и заставляет доверять незнакомцам, выполняя все их поручения.