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Общество

Нарушения жилищного законодательства в работе управляющей компании в Пыталовском районе выявила прокуратура

Прокуратура Пыталовского района выявила нарушения жилищного законодательства в работе управляющей компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Граждане многоквартирного дома собрали коллективное обращение, которое послужило основанием для проведения проверки. Были выявлены нарушения в части ненадлежащего исполнения требований к разработке предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирном доме.

В частности, в перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме отсутствовало указание расходов на их проведение, а также объемы ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроки окупаемости предлагаемых мероприятий. Это нарушения требования Федерального закона.

В адрес управляющей компании было внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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