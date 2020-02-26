Псковские артисты стали лауреатами конкурса «Русская сказка» в Санкт-Петербурге

07:51, 27 февраля 2020, ПАИ

Артисты из Пскова приняли участие в конкурсе-фестивале «Русская сказка» и стали лауреатами, а также получили грант. Об этом Псковскому агентству информации сообщило творческое объединение «Триумф».

Дипломом лауреата I степени в возрастной группе 16-18 лет в номинации «Народный стилизованный танец» и грантом 30 тысяч рублей на поездку на Международный конкурс «Голоса Победы. Волгоград» (29 октября - 1 ноября 2020) награжден заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры» из Пскова. Руководителем является Казимир Ирина Владимировна.

XIV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного и народного творчества «Русская сказка» проходил с 20 по 23 февраля. Артисты из разных городов страны, а также из Казахстана, приехали в Санкт-Петербург, чтобы выступить на триумфальной сцене. Участники выступали в российском этнографическом музее в центре города, который гостеприимно встретил артистов.