Лидером по утечкам данных стала медицинская отрасль

08:23, 27 февраля 2020, ПАИ

Лидирующую позицию по утечкам данных занимает медицинская отрасль. Почти две трети медицинских организаций столкнулись с утечкой, пишет газета «Известия».

При этом большинство организаций скрывает факт утечки. Министерство здравоохранения отказалось давать комментарии по результатам исследования, но отметило, что в сфере здравоохранения применяются сертифицированные средства защиты электронных данных.

Многие представители медицинских учреждений рассказали, что в утечках виноваты их сотрудники. Ситуация усугубляется, поскольку руководители не желают обращаться в суд.

Лишь 12% компаний обращаются в суд, чтобы наказать сотрудников, а в сфере здравоохранения никто не обращался с исками на нарушителей.

Эксперты уверены, что проблема связана с нехваткой квалифицированных кадров и слабой цифровой грамотности персонала. Как правило, хакеры с легкостью могут завладеть данными из больницы или поликлиники. Связано это с тем, что сложное техническое программное обеспечение эксплуатируют обычные врачи, а не специалисты по информационной безопасности.

В анонимном опросе приняли участие свыше 1000 руководителей и сотрудников. Исследование также затронуло сферу IT, промышленность и транспорт, нефтегазовый сектор, ритейл и другие отрасли.