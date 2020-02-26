Следы пестицидов обнаружило Роскачество в блинной муке

08:55, 27 февраля 2020, ПАИ

Роскачество проверило 13 торговых марок и обнаружило следы пестицидов в 5 образцах. Других нарушений найдено не было, сообщается на сайте организации.

Готовая мучная смесь для выпечки блинов появилась на российском рынке относительно недавно. Роскачество решило исследовать продукцию, в наименовании которой содержатся словосочетания «блинная мука», «смесь для блинов», «мука для выпечки блинчиков» и т.д.

По результатам исследования удалось установить, что в смеси 5 торговых марок обнаружены следовые количества пестицидов. Такая продукция не может считаться органической. У блинов из мучной смеси 5 торговых марок имелся посторонний привкус соды, а у одной еще и посторонний запах. Замечания по эластичности и прочности получили блины, приготовленные из смеси двух торговых марок.

Содержание сахара и соли в готовой продукции не превышало норм. Замечание к свежести муки получил один товар торговой марки, а к сорту муки – 8 торговых марок.