Оркестр «Геликон» и Театр танца «Русские узоры» представят Псковскую область на Всероссийском фестивале

09:35, 27 февраля 2020, ПАИ

Псковская область будет представлена на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре региона, для участия были отобраны коллективы в нескольких номинациях.

Так, в номинации «духовые оркестры» честь области предстоит защищать Образцовому художественному коллективу духовому оркестру «Геликон» (руководитель - заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города Пскова - Александр Роор). В номинации «театральные коллективы» на фестивале будет выступать Народный самодеятельный коллектив Новоржевский Театр (руководитель - Дарина Дементьева. В номинации «академические хоры» - Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Кант», (руководитель - Иван Беседин). В номинации стилизованный народно-сценический танец – Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» (руководитель - Ирина Казимир. В категории «цирковые коллективы» - Народный самодеятельный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк» (руководитель - Ирина Михайлова).

В ведомстве отметили, что фестиваль проводится в рамках национального проекта «Культура». В нем примут участие любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокальные ансамбли, духовые оркестры со всей России. По итогам конкурса лучшие коллективы получат гранты. В 2019 году лауреатом от Псковской области и получателем гранда в размере 2 млн. рублей стал Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» им. В Румянцева (художественный руководитель Константин Абабков).