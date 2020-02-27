0
12:10
В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
09:36
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
07:02
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
23:22
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
22:37
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
22:20
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
21:36
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья
Еще новости
Общество

Оркестр «Геликон» и Театр танца «Русские узоры» представят Псковскую область на Всероссийском фестивале

Псковская область будет представлена на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре региона, для участия были отобраны коллективы в нескольких номинациях.

Так, в номинации «духовые оркестры» честь области предстоит защищать Образцовому художественному коллективу духовому оркестру «Геликон» (руководитель - заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города Пскова - Александр Роор). В номинации «театральные коллективы» на фестивале будет выступать Народный самодеятельный коллектив Новоржевский Театр (руководитель - Дарина Дементьева. В номинации «академические хоры» - Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Кант», (руководитель - Иван Беседин). В номинации стилизованный народно-сценический танец – Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» (руководитель - Ирина Казимир. В категории «цирковые коллективы» - Народный самодеятельный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк» (руководитель - Ирина Михайлова).

В ведомстве отметили, что фестиваль проводится в рамках национального проекта «Культура». В нем примут участие любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокальные ансамбли, духовые оркестры со всей России. По итогам конкурса лучшие коллективы получат гранты. В 2019 году лауреатом от Псковской области и получателем гранда в размере 2 млн. рублей стал Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» им. В Румянцева (художественный руководитель Константин Абабков).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
27 февраля 2020
В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
27 февраля 2020
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
27 февраля 2020
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
26 февраля 2020
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
26 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
26 февраля 2020
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья
26 февраля 2020
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья 1
В Порховском районе капитально ремонтируют мост
26 февраля 2020
В Порховском районе капитально ремонтируют мост

Идет загрузка...