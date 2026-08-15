Центр спасения медвежат-сирот опубликовал новое видео с подопечными из Псковской области

23:13, 15 августа 2026, ПАИ

Центр спасения медвежат-сирот опубликовал видеозапись, на которой запечатлены четверо бурых медведей, поступивших из Псковской области. В кадре присутствуют Ангелочек, Богдан, Бузя и Богатырь, а также Весна и Вьюга. Ролик демонстрирует, как животные в условиях, максимально приближенных к естественным, осваивают сезонные корма и проявляют типичные для своего вида пищевые привычки.

Видео из группы Центра спасения медвежат-сирот в соцсетях

В природе рацион бурого медведя разнообразен. Помимо растительных кормов – ягод, орехов, трав и кореньев, важное место занимают насекомые и их личинки, являющиеся источником белка. Медведи активно раскапывают муравейники, разрушают старые пни и валежины в поисках личинок муравьёв-древоточцев и короедов. На видео видно, как подопечные центра с интересом обследуют лесную подстилку и валежник.

«Если медведю повезёт обнаружить гнездо диких пчёл, он с огромным удовольствием полакомится и мёдом, и насекомыми. Сами пчёлы для медведя не так страшны, ведь его тело и морда очень обильно покрыты густой шерстью, сквозь которую хозяевам мёда крайне затруднительно пробраться. Незащищёнными остаются лишь нос и глаза. Но медведь, ловко орудуя лапами, попросту смахнёт насекомых и продолжит лакомиться сладкой добычей», – отметили сотрудники центра.

Медвежата с рождения и до семимесячного возраста (обычно до конца июля) питаются молоком матери. Его жирность достигает 17–20 процентов, однако объём ограничен, поэтому уже с первых выходов из берлоги малыши начинают пробовать растительные корма и насекомых. В центре у медвежьего народа происходит всё так же, как и в природе, за исключением калорийной каши, заменяющей молоко медведицы.

Ранее сообщалось, что четверо медвежат, доставленных в центр спасения в деревне Бубоницы из Псковской области зимой, заметно подросли за полгода.

Псковских косолапых поселили вместе с медвежатами из Вологодской области – Вьюгой и Весной. В мае медвежата впервые вышли из искусственной берлоги в лесной вольер, а уже в июне в центре сообщили, что животные начали проявлять оборонительное поведение.