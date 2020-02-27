Студентки из Великих Лук украсили стену детской поликлиники ярким рисунком

10:42, 27 февраля 2020, ПАИ

Ярким рисунком расписали стену детской поликлиники студентки из Великих Лук. Девочки Марина и Мария являются волонтерами, сообщили Псковскому агентству информации в Великолукской государственной академии физической культуры.

Студентки 4 курса Великолукской государственной академии физкультуры и спорта Марина и Мария Ивановы учатся на направлении «Физическая культура для лиц с отклонениями», являются членами ВОО «Молодая Гвардия Единой России», а в свободное время занимаются волонтерством.

В работу Марина и Мария вложили немало сил. Отдел по молодежной политике и Великолукская детская городская поликлиника поблагодарили студенток за роспись стены.