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Общество

Студентки из Великих Лук украсили стену детской поликлиники ярким рисунком

Фото:Молодёжной политика Великие Луки

Ярким рисунком расписали стену детской поликлиники студентки из Великих Лук. Девочки Марина и Мария являются волонтерами, сообщили Псковскому агентству информации в Великолукской государственной академии физической культуры.

Студентки 4 курса Великолукской государственной академии физкультуры и спорта Марина и Мария Ивановы учатся на направлении «Физическая культура для лиц с отклонениями», являются членами ВОО «Молодая Гвардия Единой России», а в свободное время занимаются волонтерством.

В работу Марина и Мария вложили немало сил. Отдел по молодежной политике и Великолукская детская городская поликлиника поблагодарили студенток за роспись стены.

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