Псковичей приглашают посетить «Семейные приемные» «Единой России» 27 и 28 февраля

11:18, 27 февраля 2020, ПАИ

27 и 28 февраля Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» проводит тематические приемы граждан в рамках проекта «Семейные приемные». Единороссы вместе с жителями проработают новые меры социальной поддержки семей с детьми, дадут необходимые разъяснения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

27 февраля приём проведет депутат Госдумы Александр Козловский в местной общественной приемной Великих Лук. Также в этот день с 14:00 до 17:00 в региональной общественной приёмной (улица Гоголя, 9) псковичей будет ждать глава Пскова Елена Полонская.

28 февраля с 12:00 до 13:00 в региональной общественной приёмной состоится круглый стол с участием представителей Союза женщин России Псковской области и специалистов регионального комитета по социальной защите населения. Здесь же с 14:00 до 17:00 заместитель председателя комитета по социальной защите населения Псковской области проведёт приём граждан.

«Семейные приемные» работают не только в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пскове, но и в ряде местных приемных. В их работе принимают участие депутаты Госдумы, Псковского областного Собрания, Псковской городской думы, а также специалисты профильных комитетов администрации региона. Обратиться за помощью может любой желающий.