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Телят не пропустили через границу в Псковскую область

В Усвятском районе в деревне Яськи сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 21 телёнка, которых перевозили в грузовом автомобиле из Белоруссии в Псковскую область.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, телята перевозилось без привязи, воды и корма в тесном фургоне, которые не был предназначен для транспортировки животных.

В ходе досмотра перевозчик не предоставил ветеринарные сопроводительные документы. В итоге перемещение 21 телёнка по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено. Телят вернули в Белоруссию. По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении. 

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