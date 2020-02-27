Телят не пропустили через границу в Псковскую область

11:42, 27 февраля 2020, ПАИ

В Усвятском районе в деревне Яськи сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 21 телёнка, которых перевозили в грузовом автомобиле из Белоруссии в Псковскую область.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, телята перевозилось без привязи, воды и корма в тесном фургоне, которые не был предназначен для транспортировки животных.

В ходе досмотра перевозчик не предоставил ветеринарные сопроводительные документы. В итоге перемещение 21 телёнка по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено. Телят вернули в Белоруссию. По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.